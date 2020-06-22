Бобруйские спасатели желают всем крепкого здоровья и напоминают правила поведения на воде

ПЛАВАНИЕ И НЫРЯНИЕ В НЕЗНАКОМЫХ, НЕОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ

Многие отдыхающие любят нырять в воду с высоты. Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно удариться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно также прыгать головой в воду с плотов, пристаней, дамб и других сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п.

Важно! Купайтесь только на оборудованных пляжах в зоне, огороженной буйками или поплавками.

Запрещается:

- прыгать или нырять в незнакомых местах: с мостов, причалов, пристаней и др.

НАДУВНЫЕ МАТРАСЫ, КАМЕРЫ и др.

Очень часто при отдыхе на воде люди используют различные надувные предметы. Плавание на них опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры, матрасы очень лёгкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. Стоит отвлечься на несколько минут – и берег оказывается вне пределов досягаемости. Матрас может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент.

Важно! Любые подручные надувные средства, могут выскользнуть из рук, сдуться по какой-либо причине, и человек окажется в воде.

Запрещается:

- использовать для плавания надувные матрасы, круги, камеры и др. надувные предметы, т.к. они не являются плавсредствами.

ПОДРОСТКИ БЕЗ ПРИСМОТРА У ВОДЫ

Особый акцент хочется сделать на безопасности подростков у водоёмов. Они порой ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители должны понимать, что, сколько бы не было лет ребенку, будь он дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить последствия:

Важно! Правила для родителей:

- не отпускайте ребёнка на пляж одного;

- не упускайте его из виду, когда он плавает (не стоит полагаться на то, что ребёнок уже большой и отлично плавает);

- выбирайте оборудованный пляж, ведь там дежурят спасатели.