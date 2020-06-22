Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о запрете лова «краснокнижной» рыбы

Среди пресноводных обитателей наших водоемов встречаются такие виды, которые находятся на грани исчезновения. Эти виды рыб нужно знать как говорится "в лицо", чтоб случайным образом не навредить и так исчезающему виду.

В Красную книгу Республики Беларусь включены 9 видов рыб: стерлядь, атлантический лосось, кумжа, ручьевая форель, европейский хариус, европейская корюшка, гольян озерный, обыкновенный усач, рыбец.

Очень часто рыболов сам того не зная вылавливает рыб численность вида которых находиться под угрозой. Лов этих видов запрещен. Такие виды должны быть отпущены обратно в водоем, но так как рыболов этого не знает, вылавливая их, он наносит огромный вред нашей природе. Иначе незаконная добыча «краснокнижной» рыбы обойдется втридорога.

Лов «краснокнижников» в стране категорически запрещен в любое время года. В случае непреднамеренного вылова такой рыбы, ее следует выпустить в неповрежденном виде обратно в воду. За каждую незаконно добытую особь взыскивается ущерб по тройной таксе: усач – 12х3=36 базовых величин, стерлядь – 10х3=30 б.в., рыбец – 9х3=27 б.в., форель ручьевая и хариус – 6х3=18 б.в., атлантический лосось, кумжа, европейская корюшка – 3х3=9 б.в. Кроме того, за данное нарушение предусмотрена административная (штраф до 50 базовых величин) или уголовная ответственность.

Давайте сохраним рыбные запасы нашей страны вместе!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г.Бобруйск, ул. Береговая, 49а, тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира