Бобруйчанин украл в магазине бутылку вина и при задержании ударил милиционера
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Укравший в магазине бутылку вина бобруйчанин при задержании ударил милиционера. Как сообщили в Департаменте охраны МВД, наряд местного отдела охраны прибыл к магазину на проспекте Строителей после срабатывания сигнализации. Продавец рассказала, что посетитель похитил бутылку вина и скрылся.
– Правоохранители нашли подозреваемого в течение нескольких минут недалеко от торговой точки, – рассказали в Департаменте охраны МВД. – 32-летний бобруйчанин был пьян и отказывался ехать для разбирательства в отдел милиции. Во время задержания мужчина ударил сотрудника.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел и составлен административный протокол за мелкое хищение.
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