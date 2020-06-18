Бобруйчанин украл в магазине бутылку вина и при задержании ударил милиционера

Укравший в магазине бутылку вина бобруйчанин при задержании ударил милиционера. Как сообщили в Департаменте охраны МВД, наряд местного отдела охраны прибыл к магазину на проспекте Строителей после срабатывания сигнализации. Продавец рассказала, что посетитель похитил бутылку вина и скрылся.

– Правоохранители нашли подозреваемого в течение нескольких минут недалеко от торговой точки, – рассказали в Департаменте охраны МВД. – 32-летний бобруйчанин был пьян и отказывался ехать для разбирательства в отдел милиции. Во время задержания мужчина ударил сотрудника.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел и составлен административный протокол за мелкое хищение.

mogilevnews.by