Бобруйчанин покупал авто в рассрочку и исчезал — известно минимум о 12 фактах противоправной деятельности

26-летний житель Бобруйска с разницей в один день откликнулся на объявления о продаже авто двух жителей Могилева, внес предоплату и исчез вместе с иномарками. Как сообщили в МВД, потерпевшие обратились в милицию.

– Оба заявителя согласились продать транспорт на следующих условиях: покупатель единым платежом гасит 30% от всей стоимости, а остальную сумму выплачивает за несколько месяцев в рассрочку, – рассказали в уголовном розыске УВД Могилевского облисполкома. – Продавцы согласились и заверили расписки у нотариуса. После этого они больше не увидели ни автомобили, ни покупателя.

Покупатель ссылался на тяжелое материальное положение и обещал вернуть все в кратчайшие сроки. Но и через несколько месяцев ничего не изменилось. Оказалось, что машины уже на следующий день после покупки были перепроданы через интернет на несколько тысяч долларов дешевле рыночной стоимости. По такой же схеме подозреваемый завладел еще несколькими авто, а также оборудованием и аксессуарами для машин, которые тоже продал.

- До побега бобруйчанин успел наследить в Могилеве, Минске, Гомеле, Бресте и Молодечно – известно минимум о 12 фактах противоправной деятельности, ущерб от которой составляет около 50 тысяч рублей, - рассказали в МВД.

Возбуждены уголовные дела за мошенничество и присвоение имущества. Подозреваемый находится в розыске.

Если вам известно местонахождение 26-летнего жителя Бобруйска Кирилла Дмитриевича Хмелева (на фото), просьба сообщить в Первомайское РУВД Минска: 8 (029) 160-85-32 или 102.

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