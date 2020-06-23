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Спорт

Бобруйчане участвуют в олимпийских днях молодежи Могилевской области по легкой атлетике

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Бобруйчане участвуют в олимпийских днях молодежи Могилевской области по легкой атлетике

Сегодня стартовали олимпийские дни молодежи Могилевской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 гг. рождения.

Два дня ребята будут состязаться в таких видах, как бег, прыжки и метание.

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