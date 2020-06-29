Бобруйчане с инвалидностью сняли фильм о любимом городе (видео)
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Молодые люди с инвалидностью отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» принимают активное участие в жизни любимого города.
Ко Дню рождения Бобруйска воспитанники отделения центра вместе с руководителем кружка «Веселый досуг» Оксаной Шлапаковой в онлайн-режиме подготовили фильм о городе. В свою творческую видеоработу начинающие особенные кинорежиссеры вложили всю свою любовь к малой Родине.
С праздником, любимый город!
Живи и процветай, Бобруйск любимый,
пусть будут счастливы все жители твои!
Будь Богом от любого зла хранимый,
Чтоб стал ты для всех городом-мечты!
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