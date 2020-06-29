Бобруйчане с инвалидностью сняли фильм о любимом городе (видео)

Молодые люди с инвалидностью отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» принимают активное участие в жизни любимого города.

Ко Дню рождения Бобруйска воспитанники отделения центра вместе с руководителем кружка «Веселый досуг» Оксаной Шлапаковой в онлайн-режиме подготовили фильм о городе. В свою творческую видеоработу начинающие особенные кинорежиссеры вложили всю свою любовь к малой Родине.

С праздником, любимый город!

Живи и процветай, Бобруйск любимый,

пусть будут счастливы все жители твои!

Будь Богом от любого зла хранимый,

Чтоб стал ты для всех городом-мечты!