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Город

Бобруйчане с инвалидностью сняли фильм о любимом городе (видео)

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Бобруйчане с инвалидностью сняли фильм о любимом городе (видео)

Молодые люди с инвалидностью отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска»  принимают активное участие в жизни любимого города.

Ко Дню рождения Бобруйска воспитанники отделения центра вместе с руководителем кружка «Веселый досуг»  Оксаной Шлапаковой в онлайн-режиме подготовили фильм о городе. В свою творческую видеоработу начинающие  особенные кинорежиссеры вложили всю свою любовь к малой Родине.

С праздником, любимый город!

Живи и процветай, Бобруйск любимый,

пусть будут счастливы все жители твои!

Будь Богом от любого зла хранимый,

Чтоб стал ты для всех городом-мечты!

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