Бобруйчане, разыскиваются семейные пары, отмечающие 50 и более лет совместной жизни
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В мае 2020 года состоится чествование семей, отмечающих 50 и более лет совместной жизни.
В отделе загс пройдет торжественное мероприятие для супругов. Обязательное условие для семейных пар – 2020 год должен являться юбилейным.
Приглашаем к участию супружеские пары, проживающие на территории Ленинского района Бобруйска.
Запись участников ведется до 1 апреля 2020 года по телефону (80225) 72 18 91 (в будние дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
Торжество проходит на безвозмездной основе в рамках международного дня семьи.
Учреждение «Территориальный центр
социального обслуживания населения
Ленинского района г. Бобруйска»
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