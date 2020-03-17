Бобруйчане, разыскиваются семейные пары, отмечающие 50 и более лет совместной жизни

В мае 2020 года состоится чествование семей, отмечающих 50 и более лет совместной жизни.

В отделе загс пройдет торжественное мероприятие для супругов. Обязательное условие для семейных пар – 2020 год должен являться юбилейным.

Приглашаем к участию супружеские пары, проживающие на территории Ленинского района Бобруйска.

Запись участников ведется до 1 апреля 2020 года по телефону (80225) 72 18 91 (в будние дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Торжество проходит на безвозмездной основе в рамках международного дня семьи.

Учреждение «Территориальный центр

социального обслуживания населения

Ленинского района г. Бобруйска»