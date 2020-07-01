Бобруйчане проходят испытания по математике в рамках ЦТ
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Фотографии: Александр Анташкевич
В Бобруйске, как и по всей Беларуси, проходит централизованное тестирование по ЦТ. Напомним, испытание состоится сегодня и завтра, чтобы в нынешних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование.
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