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Фотофакт

Бобруйчане проходят испытания по математике в рамках ЦТ

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Бобруйчане проходят испытания по математике в рамках ЦТ

В Бобруйске, как и по всей Беларуси, проходит централизованное тестирование по ЦТ. Напомним, испытание состоится сегодня и завтра, чтобы в нынешних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование.

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