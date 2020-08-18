Бобруйчане, хотите отдать ребенка в спортивную секцию? Приходите на «День открытых дверей»
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Учреждения «Детско-юношеская спортивная школа №4» и «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3» приглашают бобруйчан на «День открытых дверей».
Тренерам можно будет задать интересующие вопросы, а еще в этот день проведут набор детей в спортивные секции: волейбол, гандбол, баскетбол, вольная и греко-римская борьба, таэквондо, дзюдо, айкидо.
На спортивной площадке (рядом Молодежный парк) спортсмены покажут свое мастерство в культивируемых видах спорта.
Дата: 21 августа.
Время: 11.00.
Адрес: ул. Ульяновская 35/31.
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