Бобруйчане, хотите отдать ребенка в спортивную секцию? Приходите на «День открытых дверей»

Учреждения «Детско-юношеская спортивная школа №4» и «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3» приглашают бобруйчан на «День открытых дверей».

Тренерам можно будет задать интересующие вопросы, а еще в этот день проведут набор детей в спортивные секции: волейбол, гандбол, баскетбол, вольная и греко-римская борьба, таэквондо, дзюдо, айкидо.

На спортивной площадке (рядом Молодежный парк) спортсмены покажут свое мастерство в культивируемых видах спорта.

Дата: 21 августа.

Время: 11.00.

Адрес: ул. Ульяновская 35/31.