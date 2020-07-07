Бобруйчане, есть вопросы? В субботу пройдет «прямая телефонная линия»

11 июля с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.

Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОЦКИЙ, первый заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

Курируемые вопросы: жилищно - коммунальное хозяйство.