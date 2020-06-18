Безопасность детей на дороге – одно из приоритетных направлений в работе ГАИ

Сегодня, когда у каждого из нас есть свой автомобиль, очень важно заботиться о безопасной перевозке наших самых дорогих пассажиров – детей.

О правилах безопасной перевозки малышей в авто сотрудники ГАИ напоминают водителям каждый день. Сегодняшний день – не исключение.

Госавтоинспекция напоминает: перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности.

Перевозить детей на коленях НЕЛЬЗЯ. Недопустимо пристёгивать одним ремнём и пассажира и сидящего у него на коленях ребёнка – это опасно, прежде всего, для ребёнка. Беспрекословное правило – один ремень для одного человека. Оставлять детей в движущемся автомобиле вообще не пристёгнутыми также нельзя.

Желаем безопасных поездок!

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