Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет прямые трансляции богослужений для христиан

В преддверии светлого праздника Воскресения Христова Белтелерадиокомпания предлагает верующим присоединиться к онлайн-трансляциям богослужений, которые в этом году для католиков и православных медиахолдинг организует в полном объеме и в прямом эфире.

Приводим полный список трансляций.

16 апреля, 12.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция в Великий Четверг Чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 14.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

18 апреля, 13.15, телеканал «НТВ-Беларусь» – прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле).

18 апреля, 23.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть все богослужения в прямом эфире и в полном объеме.

ПРЕСС-СЛУЖБА

БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ