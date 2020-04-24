Белпочта достигшим 75-летнего возраста белорусам дарит возможность поздравить родных и друзей с Днем Победы бесплатно

возможность поздравить родных и друзей с Днем Победы бесплатно.

Желающим воспользоваться подарком, необходимо обратиться в выделенные отделения почтовой связи (по телефону, лично, или их представители), где они смогут получить наборы из 3-х почтовых карточек поздравительной тематики с оттисками специального штемпеля, который заменяет марку.

Получить почтовые наборы можно с 20 апреля по 9 мая 2020 года, а бесплатно отправить их по территории Республики Беларусь – до 15 мая 2020 года.

Наборы с почтовыми карточками выдаются при предоставлении документа, удостоверяющего личность. В случае поступления заявки на получение почтовых карточек по телефону, наборы будут доставлены в почтовый ящик. Список выделенных отделений связи, в которых можно заказать/получить наборы.

Список почтовый отделений, куда можно обратиться для участия в акции, размещен на сайте «Белпочты».