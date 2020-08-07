Белорусы в январе-июле купили валюты больше, чем продали
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Белорусы в январе - июле купили валюты на $873,8 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.
За семь месяцев этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $5 млрд 651,9 млн в эквиваленте, продали - $4 млрд 778 млн. Чистая покупка инвалюты физлицами составила $873,8 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $12 млрд 943,6 млн в эквиваленте, продали - $12 млрд 197,2 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $153,5 млн в эквиваленте, продали - $482,4 млн.
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