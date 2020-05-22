Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в пенсионные законы

На весенней сессии Палата представителей планирует рассмотреть в первом чтении поправки в законы "О пенсионном обеспечении" и "О профессиональном пенсионном страховании". Об этом БЕЛТА сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Жанна Стативко.

Парламентарий пояснила, что законодательство приводится в соответствие с указом от 17 января 2020 года №15. "По указу, начиная с 1 января текущего года работникам, имеющим право на досрочную профессиональную пенсию и отработавшим до 1 января 2009-го не менее половины требуемого льготного стажа, предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии по закону о пенсионном обеспечении взамен досрочной пенсии по закону о профессиональном пенсионном страховании", - напомнила Жанна Стативко.

"Что касается более молодых работников, которым предстоит большую часть стажа отработать в системе профессионального пенсионного страхования, то для повышения их будущих пенсий указом предусматривается увеличение взносов работодателей примерно в два раза", - добавила депутат.

"Поддержка и повышение уровня пенсионного обеспечения граждан соответствуют целевым задачам государства. Это в полной мере согласуется и с Целью устойчивого развития №1", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что изменения в пенсионное законодательство готовились с учетом предложений граждан и юридических лиц. Жанна Стативко рассказала, что проблему неоднократно поднимали и в ее Беловежском избирательном округе. В его составе преимущественно сельскохозяйственные Каменецкий, Малоритский, Жабинковский районы. Трактористы-машинисты, доярки поднимали вопрос о том, чтобы сохранить право на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда либо за выслугу лет, чтобы не переводиться в профессиональную пенсионную систему. Практика показывала, что перешедший в нее работник не может накопить достаточно средств для нормальной дополнительной пенсии. Период формирования взносов небольшой, а тариф по их выплате для нанимателей за таких работников низкий.

Профессиональное пенсионное страхование в Беларуси ввели с 1 января 2009 года, чтобы сформировать для досрочных пенсий отдельный источник финансирования. Работникам, занятым в неблагоприятных условиях труда, назначается профессиональная пенсия. Ее размер зависит от объема целевых взносов (пенсионных сбережений), накопленных на индивидуальных счетах в системе индивидуального (персонифицированного) учета. По правилам переходного периода (от назначения досрочных льготных пенсий по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет к назначению профессиональных пенсий) при отработке работником после 1 января 2009 года более половины от требуемого льготного стажа назначалась только пенсия по закону о профессиональном пенсионном страховании. При этом право на пенсию по нормам закона о пенсионном обеспечении утрачивалось. Указ №15 подходы к предоставлению досрочной пенсии изменил.