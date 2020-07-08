Беларусь направила гуманитарную помощь в Украину

По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения на западе Украины сегодня утром отправился из Минска во Львов, сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате наводнения, вызванного дождями 23-25 июня, в Украине пострадали пять областей, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ивано-Франковской области. Всего в Украине пострадали 165 населенных пунктов, три человека погибли, полностью разрушено 110 км дорог, уничтожено 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах разрушена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.

По просьбе украинской стороны Беларусь направила в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, индивидуальные защитные комплекты для ликвидации последствий наводнения. Общая масса груза, который был сформирован в кратчайшие сроки, - 30 т. В его формировании участвовали МЧС, концерн "Белнефтехим", ПТУП "АзотХимФортис".

МЧС Беларуси обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Колонну спасателей возглавляет заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец. Планируется, что белорусская помощь уже сегодня прибудет во Львов.