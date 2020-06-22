Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом после переговоров в Минске поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.

Соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а та­кже по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.

Отвечая на критику о долгой подготовке документа, который мог быть подписан еще в конце 2018 года, Владимир Макей подчеркнул, что важен сам результат. "Можно задать вопрос, как долго лежат наши предложения или проекты некоторых документов на столе Евросоюза, как долго рассматриваются там эти документы", - сказал министр.

Сергей Лавров также отметил, что сроки подписания документов могут быть самыми разными и нынешняя задержка между подготовкой документа и его подписанием не претендует на рекорд. "Я не думаю, что вообще корректно ставить вопрос, почему тот или иной дипломатический процесс занимает то или иное время", - сказал он. Дипломат считает, что в заключении этого соглашения необходимо "видеть большой позитивный шаг, а не выискивать какие-то сомнительные истории".

Как сообщалось, сегодня с Сергеем Лавровым также встретился глава белорусского государства Александр Лукашенко. Руководитель российского МИД пояснил: его визит в Беларусь планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы. Говоря о соглашении, министр отметил, что оно будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, одновременно аккредитованных в Москве и Минске. "Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства", - подчеркнул Сергей Лавров.