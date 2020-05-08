Александр Студнев и Михаил Желудов на открытии памятного знака воинам-землякам, защитникам Отечества в год 75-летия Победы
77 0
Александр Студнев, председатель исполнительного комитета, и Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов, приняли участие в открытии памятного знака воинам-землякам, защитникам Отечества в год 75-летия Победы в ВОВ.
«Все вместе мы говорим спасибо поколению, которое самоотверженно сражалось за справедливость, свободу и будущее!» – сказал председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев.
также
-
Май будет горячим: сразу три весенние акции в столичном комплексе «Минск Мир»!
-
Парламент назначил президентские выборы на 9 августа
-
Александр Студнев и Михаил Желудов на открытии памятного знака воинам-землякам, защитникам Отечества в год 75-летия Победы
-
Главное управление юстиции и управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома проводят анализ качества и доступности административных процедур
-
Лукашенко поздравил белорусов с 75‑летием Великой Победы