Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области

Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника - юбилея Великой Победы. "Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого", - подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. "Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой", - заявил Президент.

"Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. "Не можем, потому что забытые эмоции - это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали", - подчеркнул он.

"Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике", - отметил Глава государства.

По его словам, это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма.

"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни".

Президент высказал убеждение, что ребенок, который в сознательном возрасте хотя бы раз в жизни посетит один из белорусских мемориалов с похожей историей, никогда не допустит даже мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.

"Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века", - резюмировал белорусский лидер.

Общаясь с участниками памятной церемонии, Глава государства анонсировал скорое повышение трудовых пенсий.

Президент отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях. "Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (Указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал", - сказал Александр Лукашенко.

"Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче", - добавил Глава государства.