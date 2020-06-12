Александр Червяков посетил Бобруйск для обсуждения социально-экономического развития региона

В ходе рабочей поездки Александр Червяков посетил крупные промышленные предприятия Бобруйска – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», ОАО «Белшина», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Бобруйсктрикотаж» и ОАО «ФанДОК».

В частности, во время посещения ОАО «Бобруйскагромаш» Александр Червяков отметил, что в нынешних условиях предприятия города не останавливаются – портфель заказов позволяет работать в две смены.

Один из аспектов, волнующий наших соотечественников: насколько отразится мировая эпидемиологическая обстановка на экономику страны и нашего города?

Министр ответил, что в наибольшей степени были затронуты сферы, связанные с обслуживанием населения, туроператоры, гостиничный бизнес, перевозки, сферы культуры и досуга.

- Конечно, ряд промышленных предприятий, ориентированных на внешние рынки, испытывают определенные трудности. Но в мае снижение ВВП будет незначительным. Мы оцениваем, что за 5 месяцев он снизится на 0,2–0,3 процентных пункта по сравнению с январем-апрелем и составит 98,3–98,5%. Скорость снижения экономики замедляется. Стоит задача изменить данный тренд на восстановительный. По нашим оценкам, восстановление экономики начнется с третьего квартала, – подчеркнул Александр Червяков.

Александр Викторович подчеркнул, что у Бобруйска огромный экономический потенциал, но город его еще не полностью раскрыл. Как этого добиться? Министр экономики ответил: повышать эффективность производства, активно работать с модернизацией, привлекать инвестиции, искать новые технологии, применять хороший маркетинг, производить оптимизацию, снижать издержки. Министр также отметил, что в городе много талантливых руководителей, которые под силу справиться с перечисленными задачами.

– Что касается Бобруйска, самое главное – это люди, – поделился Александр Викторович. – Поэтому мне хочется пожелать бобруйчанам здоровья, чтобы они прошли это испытание с наименьшими последствиями. Я уверен, что мы это пройдем. И вскоре вернемся к привычной жизни: с новыми планами, новыми надеждами. Все зависит от нас!