Александр Червяков посетил Бобруйск для обсуждения социально-экономического развития региона
38 0
Министерство экономики продолжает мониторинг эффективности принимаемых мер по ускоренному развитию 11 городов с численностью населения свыше 80 тысяч человек. С этой целью Министр экономики 12 июня работал в Бобруйском регионе.
В ходе рабочей поездки Александр Червяков посетил крупные промышленные предприятия Бобруйска – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», ОАО «Белшина», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Бобруйсктрикотаж» и ОАО «ФанДОК».
В частности, во время посещения ОАО «Бобруйскагромаш» Александр Червяков отметил, что в нынешних условиях предприятия города не останавливаются – портфель заказов позволяет работать в две смены.
Один из аспектов, волнующий наших соотечественников: насколько отразится мировая эпидемиологическая обстановка на экономику страны и нашего города?
Министр ответил, что в наибольшей степени были затронуты сферы, связанные с обслуживанием населения, туроператоры, гостиничный бизнес, перевозки, сферы культуры и досуга.
- Конечно, ряд промышленных предприятий, ориентированных на внешние рынки, испытывают определенные трудности. Но в мае снижение ВВП будет незначительным. Мы оцениваем, что за 5 месяцев он снизится на 0,2–0,3 процентных пункта по сравнению с январем-апрелем и составит 98,3–98,5%. Скорость снижения экономики замедляется. Стоит задача изменить данный тренд на восстановительный. По нашим оценкам, восстановление экономики начнется с третьего квартала, – подчеркнул Александр Червяков.
Александр Викторович подчеркнул, что у Бобруйска огромный экономический потенциал, но город его еще не полностью раскрыл. Как этого добиться? Министр экономики ответил: повышать эффективность производства, активно работать с модернизацией, привлекать инвестиции, искать новые технологии, применять хороший маркетинг, производить оптимизацию, снижать издержки. Министр также отметил, что в городе много талантливых руководителей, которые под силу справиться с перечисленными задачами.
– Что касается Бобруйска, самое главное – это люди, – поделился Александр Викторович. – Поэтому мне хочется пожелать бобруйчанам здоровья, чтобы они прошли это испытание с наименьшими последствиями. Я уверен, что мы это пройдем. И вскоре вернемся к привычной жизни: с новыми планами, новыми надеждами. Все зависит от нас!
К слову, государство активно поддерживает предприятия в условиях пандемии. Разработана трехуровневая система поддержки. Во-первых, это Указ 143 Президента Республики Беларусь «О поддержке экономики». Согласно документу, предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности. Введены арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. И это лишь неполный список.
Второй уровень связан с поддержкой нанимателей по выплате заработной платы. Это 2 Указа:178 и 179. Они позволяют обеспечить социальную стабильность по выплате заработной платы.
И третий: оказывается точечная поддержка тем предприятиям, у которых появилась проблема в связи с пандемией. Организована рабочая группа, есть возможность туда обратиться и тоже получить соответствующую поддержку по выплате заработной платы.