Акция «Ночь музеев» пройдет онлайн

Ежегодная международная акция "Ночь музеев" впервые в Беларуси пройдет в онлайн-формате 16 мая. Специально к этому событию Национальный исторический музей и команда рок-фолк-оперы "Чарадзей" адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире.

"Отдельные номера из рок-фолк-оперы "Чарадзей" прозвучат в акустическом исполнении. Роль главной героини в спектакле - богини Мары - досталась солистке группы "У нескладовае" Екатерине Потюс. По сюжету она отправляется на поиски Всеслава Чародея, которого сыграет солист ансамбля "Купалінка" Владимир Степанков", - рассказали в музее.

Прямой эфир будет доступен в 21.00 бесплатно для всех желающих в любой точке мира. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю стать участником первой в Беларуси "Ночи музеев" в онлайн-формате и увидеть с разных ракурсов все, что происходит в выставочных залах.

Рок-фолк-оперу "Чарадзей" написал белорусский композитор, сценарист и продюсер Роман Орлов по мотивам летописных источников, в которых упоминается легендарный полоцкий князь Всеслав Чародей. Премьера состоялась в 2016 году в Белгосфилармонии, затем спектакль был показан около десяти раз на других сценических площадках и в разных версиях.