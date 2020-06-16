Акция «Каникулы без дыма и огня» проходит в Бобруйске

В Бобруйске продолжается летняя акция «Каникулы без дыма и огня». Работники МЧС используют все возможные методы в обучении ребят правилам безопасности. Это и привычные посещения школьных лагерей с соблюдением всех необходимых санитарных норм, и бесконтактные формы работы.

На обучающих уроках со школьниками пропагандисты рассказывают ребятам про основные опасности, подстерегающие каждого в летний период: жару, поход в лес, водоемы, грозы. При этом детям показывают современные обучающие ролики из цикла «Энциклопедия безопасности», в которых много подсказок и лайфхаков по безопасному поведению.

Все большую популярность набирают онлайн-уроки. К таким инновационным мероприятиям присоединятся и сотрудники ГАИ, и БРСМ, и работники творческих мастерских города.

Также важным атрибутом спасателей по-прежнему остается наглядно-изобразительная продукция. Сегодня она все краше, ярче, информативнее и насыщеннее. Ее работники МЧС разносят в почтовые ящики горожан, оставляют в библиотеках, в кофейнях, аптеках.

Как говорится, беду легче предупредить, чем с ней бороться. Тем более, что впереди огромные летние каникулы, которые обязаны пройти без дыма и огня!

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС