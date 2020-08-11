В Кировском районе убрано более 80 процентов зерновых. Хлеба намолочено свыше 50 тысяч тонн, в то время как каравай прошлого года завесил всего 39,6 тысячи. Урожайность тоже значительно выше: 39,4 против 28 прошлогодних центнеров. Госзаказ выполнен в полном объеме, за исключением пивоваренного ячменя. В районе рассчитывают завершить уборку зерновых в течение нескольких дней, а три хозяйства уже убрали свой хлеб.

Среди них и КСУП «Нива-Барсуки». Средняя урожайность в этом году выросла с 29 до 42 центнеров с гектара, с гордостью рассказывает главный агроном Алексей Семошкевич:

— Благодаря тому что по лизингу приобрели новые комбайн, посевные и кормозаготовительные агрегаты, все отсеяли в срок. Уборочный клин у нас более 2000 гектаров, озимых посеяли больше. И пусть весенняя засуха их немного подсушила, но озимый ячмень «выстрелил» благодаря июньским дождям. Вал зерна около 9000 тонн, на треть выше уровня прошлого года, плюс к ним еще 4000 тонн зерна кукурузы будет. Поэтому зерна на корма у нас всегда хватает. Травяные корма продаем из года в год: 16 центнеров кормовых единиц на условную голову. Мы не привлекаем механизаторов со стороны — своих людей хватает. И на комбайнах нет дилетантов, помощники тоже опытные.

Лучшее подтверждение слов главного агронома — это то, что семь из восьми здешних комбайновых экипажей — тысячники. Такой вот коллективный рекорд, начало которому положил экипаж Владимира Лебедева и Леонида Семенова. Сре­ди водителей тысячниками стали три человека, а на счету Василия Морозова — уже больше 2000.

Цифры, впрочем, не итоговые. Убрав свой хлеб, комбайны из «Нива-Барсуки» отправились на помощь в одно из хозяйств Бобруйского района. Ни комбайнеры, ни водители, которые будут там работать, ничего необычного в этом не видят. Не бывает чужого хлеба, и для крестьянина оставить на поле то, что такими трудами выращено, — грех.

В целом аграрии Могилевщины перешагнули экватор жатвы — половина площадей убрана.

СБ