67 лесных пожаров произошло в Могилевской области с начала года

В Беларуси с начала года произошел 801 лесной пожар на общей площади 6,4 тысячи га, в том числе 67 в лесных массивах Могилевщины.

- Несмотря на то, что число возгораний с начала этого года больше, чем за аналогичный прошлогодний период, общая площадь лесных пожаров на соответствующую дату меньше. Это говорит о том, что большинство очагов возгорания было ликвидировано на ранней стадии, - отметили в пресс-службе Минлесхоза.

Больше всего лесных пожаров произошло на юге страны - в Брестской (308) и Гомельской областях (214), меньше всего - в Витебской (20).

На сегодня, 26 июня, запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 35 районах Беларуси: в Гродненской и Минской – "закрыты" по 15 районов, в Гомельской – 4. В остальных регионах республики, в том числе и в Могилевской области на текущий момент запреты не введены.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или райотделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет предупреждение или штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей).

mogilevnews.by