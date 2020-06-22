63-летний пенсионер утонул в Бобруйском районе
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Около деревни Большие Бортники Бобруйского района утонул 63-летний пенсионер. Как рассказал председатель областной организации ОСВОД Николай Моисеев, мужчину обнаружили 21 июня в одежде на поверхности воды недалеко от берега реки Ола.
Причина его гибели устанавливается.
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