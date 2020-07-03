Вопросы, которые касаются деятельности департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы, можно будет задать с 09.00 до 12.00 по телефону (8-017) 218-55-30.
4 июля состоится прямая линия с начальником Департамента охраны МВД Республики Беларусь
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В субботу, 4 июля, состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковником милиции Шепелевым Александром Святославовичем.
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