29 февраля пройдет бесплатное занятие «Стартап-школы Бобруйска», где выступят два спикера!

Валентин Куколев. Предприниматель, владелец бренда «студия синема», автор обучающих курсов, автор и ведущий передачи «Благие стартапы».

Валентин выступит с темой «Видеомаркетинг и публичные выступления».

- Ценность видеомаркетинга и публичных выступлений

- Что мешает выступать публично?

- Секреты успешного выступления

- Правильный выбор целевой аудитории и её сегментация

- Что помогает «достучаться» до целевой аудитории

- Продающие схемы построения уникального торгового предложения

- Параметры видео, нужные для выхода в ТОП

- 4 шага к продаже чего угодно

- Воронка продаж

- Сценарий продающего видео

- Механика «Ключ в замке»

- Подписная база и что с ней делать

- Ступени создания видеопродажника

- Секретный модуль

Юлия Куколева. Предприниматель, детский психолог, автор книги о безопасном наказании детей «Не сломай», автор телепроекта« Минутка с психологом», соучредитель академии воспитания «Остров сокровищ».

Юлия раскроет тему «Создание бренда личности».

- Бренд. Что такое, основные понятия

- Позиционирование

- Отстройка от конкурентов

- Создание личной истории

-Работа с регалиями

- Внутренняя кухня

-Развитие в своей экспертной области

Ждем тебя 29 февраля в 11.40

Адрес: г. Бобруйск ул. Войкова 20 отель «Тур­ист», конференц-зал

Напоминаем, мероприятие БЕСПЛАТНОЕ.

Для участия обязательна регистрация!

«Стартап-школа Бобруйск» – это новый некоммерческий проект.

Школа будет полезна для:

-предпринимателей, которые ищут инновации и перспективные технологии

-специалистов, которые захотят присоединиться к реализации инновационных бизнесов на этапе их запуска

- для всех кто хочет получить знания, практические инструменты, полезные контакты