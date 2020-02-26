29 февраля пройдет бесплатное занятие «Стартап-школы Бобруйска», где выступят два спикера!
bobruisk.by 33 0
Валентин Куколев. Предприниматель, владелец бренда «студия синема», автор обучающих курсов, автор и ведущий передачи «Благие стартапы».
Валентин выступит с темой «Видеомаркетинг и публичные выступления».
- Ценность видеомаркетинга и публичных выступлений
- Что мешает выступать публично?
- Секреты успешного выступления
- Правильный выбор целевой аудитории и её сегментация
- Что помогает «достучаться» до целевой аудитории
- Продающие схемы построения уникального торгового предложения
- Параметры видео, нужные для выхода в ТОП
- 4 шага к продаже чего угодно
- Воронка продаж
- Сценарий продающего видео
- Механика «Ключ в замке»
- Подписная база и что с ней делать
- Ступени создания видеопродажника
- Секретный модуль
Юлия Куколева. Предприниматель, детский психолог, автор книги о безопасном наказании детей «Не сломай», автор телепроекта« Минутка с психологом», соучредитель академии воспитания «Остров сокровищ».
Юлия раскроет тему «Создание бренда личности».
- Бренд. Что такое, основные понятия
- Позиционирование
- Отстройка от конкурентов
- Создание личной истории
-Работа с регалиями
- Внутренняя кухня
-Развитие в своей экспертной области
Ждем тебя 29 февраля в 11.40
Адрес: г. Бобруйск ул. Войкова 20 отель «Турист», конференц-зал
Напоминаем, мероприятие БЕСПЛАТНОЕ.
Для участия обязательна регистрация!
«Стартап-школа Бобруйск» – это новый некоммерческий проект.
Школа будет полезна для:
-предпринимателей, которые ищут инновации и перспективные технологии
-специалистов, которые захотят присоединиться к реализации инновационных бизнесов на этапе их запуска
- для всех кто хочет получить знания, практические инструменты, полезные контакты