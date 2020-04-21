26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

26 апреля 2019 года исполнится 34 года со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС – самой крупной аварии в истории атомной энергетики. В результате взрывов на 4-м энергоблоке реактор был полностью разрушен. Авария сопровождалась пожарами и выбросами радиоактивных веществ. Радиоактивное облако прошло над СССР, Скандинавией, Восточной Европой и затронуло более 20 стран. В наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и Украина. Загрязнение территории Беларуси составило 23 % общей площади, Украины – 7 %, России – 1,5 % территории ее европейской части. Около 35 % чернобыльских выпадений цезия-137 пришлось на территорию Республики Беларусь.

Чернобыльская катастрофа стала вызовом для всего международного сообщества. В то же время деятельность по преодолению последствий этой крупнейшей радиационной аварии дала прекрасные примеры сотрудничества на глобальном уровне. Изменился подход стран к вопросам ядерной энергетики, включая усиление безопасности и более взвешенное отношение к технологическому прогрессу. Международное сообщество усвоило уроки Чернобыля и приобрело опыт, который поможет справляться с долгосрочными последствиями техногенных катастроф.

8 декабря 2016 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на пленарном заседании Генеральная Ассамблея ООН приняла консенсусом инициированную и подготовленную делегацией Беларуси резолюцию 71/125 «Долгосрочные последствия чернобыльской катастрофы». Вместе с Беларусью соавторами этого документа Генеральной Ассамблеи ООН по чернобыльской проблематике стали 60 государств мира. Важным символичным элементом резолюции является провозглашение 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

В Республике Беларусь основным нормативным документом, направленным на защиту прав и интересов граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, эвакуированных, отселенных, самостоятельно выехавших на новое место жительства с территории радиоактивного загрязнения, проживающих на указанной территории, и иных категорий граждан, является Закон Республики Беларусь от 6 января 2009г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее – Закон).

В статье 13 Закона определены категории граждан, кто является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

В статье 14 Закона определены категории граждан, которые относятся к населению, потерпевшему от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009г. № 1170 утверждено Положение о порядке установления гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также выдачи документов, подтверждающих право на льготы.

Установление статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий осуществляется облисполкомами.

Установление статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – потерпевший) осуществляется рай(гор)исполкомами, администрациями районов в городах областного подчинения и г. Минска по месту жительства граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

В Бобруйске для установления статуса потерпевшего необходимо обращаться в Бобруйский городской исполнительный комитет (пл. Ленина, 1, 1 этаж, служба «одно окно»): установление статуса потерпевшего рассматривается для граждан, эвакуированных, отселенных, самостоятельно выехавших с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших на данную территорию после 1 января 1990 года.

Дополнительно получить консультацию можно в управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома (ул. Гоголя, 7, каб. 34, тел. 73 48 41).

По вопросу пенсионного обеспечения, выплаты надбавки к пенсии необходимо обращаться в управления социальной защиты администрации Ленинского района (ул. Советская, 78) и Первомайского района (ул. Ульяновская, 54/24) по месту жительства гражданина.

По вопросу установления связи наступившей инвалидности с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС необходимо обращаться в Могилевский областной межведомственный экспертный Совет (тел. 8-0222-70 04 98).

Статьей 24 Закона предусмотрены льготы гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения.

Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК РБ) регулируется труд работников, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц:

статья 325 ТК РБ «Преимущественное право на оставление на работе и трудоустройство при сокращении численности или штата работников»;

статья 326 ТК РБ «Отпуска».

По материалам chernobyl.mchs.gov.by, управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома