25 июня состоится «Прямая линия» по вопросу: «Оказание услуг в форме социального обслуживания на дому

25 июня 2020 года с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Оказание услуг в форме социального обслуживания на дому. Услуга сиделки. Услуга няни по уходу за двумя детьми, родившимися одновременно, детьми-инвалидами».

На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением социальной помощи на дому учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Котунова Галина Владимировна.

Телефон прямой линии: 72-10-86.

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