25 июня состоится «Прямая линия» по вопросу: «Оказание услуг в форме социального обслуживания на дому
78 0
25 июня 2020 года с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Оказание услуг в форме социального обслуживания на дому. Услуга сиделки. Услуга няни по уходу за двумя детьми, родившимися одновременно, детьми-инвалидами».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением социальной помощи на дому учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Котунова Галина Владимировна.
Телефон прямой линии: 72-10-86.
также
-
25 июня состоится «Прямая линия» по вопросу: «Оказание услуг в форме социального обслуживания на дому
-
Что нужно знать о налогах владельцам собак
-
ГАИ: самое распространенное нарушение ПДД – не соблюдение скоростного режима
-
Изменяется расписание электрички
-
Погода на неделю: до +32°С, в среду и четверг – преимущественно без осадков