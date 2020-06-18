23 июня на вопросы бобруйчан ответит Павел Мариненко
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23 июня «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.
С 14.00 до 16.00 по номеру 8 (0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.
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