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23 июня на вопросы бобруйчан ответит Павел Мариненко

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23 июня на вопросы бобруйчан ответит Павел Мариненко

23 июня «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 14.00 до 16.00 по номеру 8 (0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.

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