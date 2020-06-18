23 июня на вопросы бобруйчан ответит Павел Мариненко

23 июня «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 14.00 до 16.00 по номеру 8 (0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.