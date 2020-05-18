22 мая c 11.00 до 13.00 в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий
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Электронная ярмарка вакансий – это прогрессивная форма услуг, предлагаемая государственной службой занятости, активный диалог соискателя с нанимателем в режиме реального времени.
Граждане имеют возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателя, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. И всё это в режиме онлайн.
Электронные ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке e-vacancy.by.
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