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22 мая c 11.00 до 13.00 в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий

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22 мая c 11.00 до 13.00 в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий

Электронная ярмарка вакансий – это прогрессивная форма услуг, предлагаемая государственной службой занятости, активный диалог соискателя с нанимателем в режиме реального времени.

Граждане имеют возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателя,  режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. И всё это в режиме онлайн.

Электронные ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке e-vacancy.by.

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