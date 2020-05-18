22 мая c 11.00 до 13.00 в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий

Электронная ярмарка вакансий – это прогрессивная форма услуг, предлагаемая государственной службой занятости, активный диалог соискателя с нанимателем в режиме реального времени.

Граждане имеют возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателя, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. И всё это в режиме онлайн.

Электронные ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке e-vacancy.by.