22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск — группа армий «Центр» в составе 4-й и 9-й полевых армий, 2-й и 3-й танковых групп, всего 50 дивизий. Их поддерживали 1600 боевых самолетов.

Великая Отечественная война - небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя — память о них будет жить вечно. И в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия.

Отдать дань памяти и возложить цветы в 11.45 к мемориальному комплексу жертвам фашизма (Бобруйская крепость) придут представители исполнительной власти, депутатского корпуса, православной церкви, трудовых коллективов, молодежь и общественность города.