19 августа «Прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик
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19 августа прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Анатольевна Омелюсик.
С 09.00 до 10.00 по номеру (8 0225) 68-00-04 вам ответят по вопросам подготовки учреждений образования к началу 2020/2021 учебного года.
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