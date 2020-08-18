19 августа «Прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик

19 августа прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Анатольевна Омелюсик.

С 09.00 до 10.00 по номеру (8 0225) 68-00-04 вам ответят по вопросам подготовки учреждений образования к началу 2020/2021 учебного года.