15 июля Михаил Желудов проведет «прямую телефонную линию»
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Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию» 15 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 68 00 01.
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