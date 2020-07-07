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15 июля Михаил Желудов проведет «прямую телефонную линию»

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15 июля Михаил Желудов проведет «прямую телефонную линию»

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию» 15 июля с 10.00 до 12.00 по телефону  68 00 01.

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