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11 июля бобруйчан приглашают на матч ФК «Белшина» – ФК «Торпедо-БелАЗ»

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11 июля бобруйчан приглашают на матч ФК «Белшина» – ФК «Торпедо-БелАЗ»

Матч пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало в 16.30.

Цена билетов: взрослый – 3,50 руб., детский – 1,50 руб.

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