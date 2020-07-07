11 июля бобруйчан приглашают на матч ФК «Белшина» – ФК «Торпедо-БелАЗ»
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Матч пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало в 16.30.
Цена билетов: взрослый – 3,50 руб., детский – 1,50 руб.
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