100 лет комсомолу Беларуси

В начале 1920 года в БССР действовало 19 поветовых и городских комитетов комсомола, более 100 первичных организаций, которые объединяли более 2000 человек.

Второй съезд КСМБ, прошедший в апреле 1921 года, определил основной задачей комсомольцев и всей молодежи, всемерную помощь государству в борьбе с разрухой, осуществлении новой экономической политики.

После IV съезда КСМБ ряды комсомола быстро росли: в мае 1923 года он объединял 3 743 человека, а в феврале 1926 года — 42 000 комсомольцев.

На VII съезде КСМБ принято решение о переименовании КСМБ (Коммунистический союз молодежи Белоруссии) в ЛКСМБ (Ленинский коммунистический союз молодежи Белоруссии).

В годы индустриализации комсомол шефствовал над строительством БелГРЭС, Гомсельмаша, Минской ТЭЦ-2, Оршанского льнокомбината, Витебской трикотажной фабрики «КИМ», шоссе Москва-Минск, Могилевской фабрики искусственного волокна и т.д. Комсомольцы участвовали в кампании по ликвидации безграмотности. Более чем 17 тыс. его представителей работали на строительстве Днепрогэса, Сталинградского тракторного завода, Урало-Кузнецкого комбината, Комсомольска-на-Амуре, на шахтах Донбаса.

Комсомольцы организовывали колхозы и МТС, шефствовали над ними, вели агитацию среди крестьян. По их инициативе и при их участии в 40 районах Беларуси было создано 685 объединений сельскохозяйственной кооперации. Комсомольцы участвовали в кампании обязательного начального образования: организовывали и возглавляли объединения и пункты по ликвидации неграмотности, строили и ремонтировали школьные здания.

В 1930-е годы комсомол Беларуси, как и всё общество в целом, пережил массовые политические репрессии. В 1937—38 годах актив ЛКСМБ почти полностью обновился.

В конце 1940 года в ЛКСМБ насчитывалось 263 749 человек, объединённых в 15 163 организации. Накануне Великой Отечественной войны в центре внимания комсомола были вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи. За 1939—40 годы в Беларуси подготовлено 753 478 значкистов противовоздушной, химической и санитарной обороны, 6350 пулемётчиков, 500 снайперов. В 1940 году оборонные значки были у 62% призывников.

К августу 1941 года добровольно и по мобилизации в Красную Армию пошло более 103 тыс. комсомольцев, свыше 1500 из них направлены в разведгруппы Западной Беларуси, Брянского фронта. В тылу врага действовало 10 областных, 214 городских, районных и межрайонных комитетов ЛКСМБ, 2 500 первичных организаций в партизанских формированиях, около 3 000 комсомольских и 335 молодёжных организаций и групп в подполье. 52% состава партизанских формирований — комсомольцы и молодёжь в возрасте до 30 лет. Звание Героя Советского Союза получили около 28 воспитанников комсомола, 37 000 молодых людей – участников партизанской и подпольной борьбы – награждены Орденами и медалями Советского Союза.

В 1945 году ЛКСМБ награждён орденом Красного Знамени (за мужество, самоотверженность и героизм, проявленные комсомольцами и молодёжью Беларуси в рядах Красной армии и партизанских отрядах, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками).

После освобождения Беларуси комсомол активно включился в мирную деятельность: 8 тысяч членов ЛКСМБ участвовали в восстановлении г.Минска, 40 тысяч членов союза молодежи восстанавливали дома в деревнях и селах. Комсомол шефствовал над строительством минских автомобильного и тракторного заводов.

В послевоенные годы комсомол принимал участие в решении практически всех народнохозяйственных задач.

В 1954—60 годах на освоение целинных земель в Казахстан выехало более 60 тысяч юношей и девушек Беларуси. ЛКСМБ объявил подшефными все наиболее важные новостройки Беларуси и мобилизовал 20 тысяч молодых людей на строительство Василевицкой, Берёзовской, и Лукомльской ГРЭС, Светлогорского завода искусственного волокна, Полоцкого и Мозырьского нефтеперерабатывающих заводов, Гомельского, Гродненского, Полоцкого химического, Белорусского шинного заводов, Могилёвского завода синтетических волокон и трёх Солигорских калийных комбинатов; он шефствовал над льнопроизводством и животноводством.

В 1970 году ЛКСМБ награждён орденом Ленина (за активное участие в коммунистическом строительстве и в связи с 50-летием).

По ориентировочным данным, с 1918 по 1991 год школу комсомола прошло около 200 миллионов человек. Многие из них стали видными государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, дипломатами, прославленными рабочими, тружениками села, известными писателями, мастерами культуры, чемпионами мира и Олимпийских игр.

Комсомол воспитал плеяду выдающихся руководителей страны, таких как М.В. Зимянин, К.Т. Мазуров, П.М. Машеров, А.Н. Аксенов и многих других.

Комсомол всегда по праву считался кузницей кадров для всех сфер государственного управления.

В настоящее время в разных областях народного хозяйства, органах законодательной и исполнительной власти страны трудятся руководители и специалисты, проработавшие в аппаратах райкомов, горкомов и обкомов, Центральном комитете ЛКСМ Белоруссии, которые и сегодня стоят в авангарде проводимой работе на местах.

В конце 80-х — начале 90-х годов с нарастанием экономического, социального и политического кризиса общества произошел спад в деятельности ЛКСМБ. В декабре 1991 года по итогам ХХХ Съезда ЛКСМБ, принято решение о преобразовании организации в «Союз молодежи Беларуси».

В феврале 1995 г. на ХХХVII съезде СМБ переименован в «Белорусский союз молодежи».

20—21 мая 1997 г. — на учредительном съезде создан «Белорусский патриотический союз молодежи» (БПСМ), что придало новый импульс в развитии молодёжного движения Республики Беларусь

6 сентября 2002 г. на ХХХVIII объединительном съезде ОО «БПСМ» и ОО «БСМ» было принято решение об объединении двух крупнейших молодежных организаций Республики Беларусь в единую — общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» (ОО «БРСМ»). Молодежью Беларуси принято решение о признании Белорусского республиканского союза молодежи, правопреемником ЛКСМБ, СМБ, БСМ, БПСМ.

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