1 июля в двух ДТП на дорогах области два человека получили травмы

1 июля на дорогах области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека получили травмы. К сожалению, среди пострадавших – снова ребенок.

В 12 часов 20 минут в Кричевском районе 22-летний житель деревни Сычики, управляя автомобилем Volkswagen Caravelle по улице Центральной в деревне Ботвиновка, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу из-за стоящего на обочине транспортного средства. В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны и ссадины. Госпитализирован.

Около 14 часов 50 минут в Осиповичском районе на 109-ом километре автодороги Минск–Гомель 28-летний житель города Одессы, управляя грузовым автомобилем Scania в составе с полуприцепом, отвлекся от управления и совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной ЗИЛ. От удара ЗИЛ, протаранив тросовое ограждение, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся на левой обочине. Scania съехала в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель ЗИЛа, 61-летний житель районного центра, получил травмы, с которыми доставлен в реанимационное отделение районной больницы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.