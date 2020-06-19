1,2 млн. рублей налога на игорный бизнес поступило в бюджет Могилевской области за январь – май 2020 года

1,2 млн. рублей налога на игорный бизнес поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за январь – май 2020 года. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Основная доля поступлений налога (66,7%) обеспечена плательщиками, разместившими объекты игорного бизнеса на территории Могилева.

На 1 июня 2020 года на территории области находятся 34 игорных заведения, имеющие 2 игровых стола, 12 касс букмекерских контор, 614 игровых автоматов. Игорные заведения принадлежат 18 организациям – организаторам азартных игр.