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0:5. С таким счетом ХК «Бобруйск» уступил сборной Беларуси U-18

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0:5. С таким счетом ХК «Бобруйск» уступил сборной Беларуси U-18

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