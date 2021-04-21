Золотая отметка

Такими мыслями и убеждениями пронизаны практически все родительско-школьные сообщества, в которых мне довелось побывать. И примеры из жизни приводят, и на мнения психологов опираются.

Однако не все так просто. Давайте рассуждать вместе.

Что такое школьная отметка? Это индикатор усвоения знаний. Низкая отметка говорит о необходимости обратить дополнительное внимание на недопонятую тему. Высокая же – о готовности воспринимать более сложный материал.

Да, во многих случаях включается фактор субъективизма – со стороны учителя. На это, к слову, жалуются практически все «недооцененные» ученики и их роди­тели.

На первый взгляд, все понятно – поставленные задачи выполнены, помарок нет, смело ставь «отлично». Не тут-то было. Можно ли ставить высокий балл за правильно решенную контрольную, если учитель уверен: работа виртуозно списана. Можно ли снизить балл, если в альбоме нарисовано не по программе, но зато круто и оригинально? Впрочем, оставим учителя терзаться сомнениями, а сами подумаем: так стоит ли стремиться к высоким баллам?

Да, страх плохой оценки отбивает у ребенка радость познания, способность креативно мыслить, искать истину, ошибаясь и экспериментируя. Но в первую очередь происходит подмена правильной цели – получить знания – на ложную – получить хорошую отметку. И делаем это мы, родители. Я хорошо помню одноклассницу, которая рыдала из-за «четверки» (по пятибалльной системе). И рыдала она не потому, что расстроилась из-за неусвоенной темы или невыученного стихотворения. А из-за того, что ее дома будут ругать и наказывать. Чувствуете?

С другой стороны, нынешняя тенденция утешать ребенка, даже если он получил двойку, типа, ничего страшного, оценка не важна, удивляет. Не ставят двойку просто так. Наказывать за нее не нужно, но обратить внимание стоит.

Еще одна «фишка» – обвинять учителя: такой-рассякой, снизил баллы ни за что, он меня не лю-ю-би-ит…

Нередко сама слышу жалобы (не школьников – студентов): «Меня нагло завалили на экзамене, обидели, недооценили». Начинаю расспрашивать. И в результате… думаю про себя: «О-о, деточка, твоя «низкая» оценка – это еще большой подарок тебе от преподавателя». Да, субъективизм присутствует. Но я все жду рассказа, как, зная на «отлично», получать «трояки». Специально это сделать, конечно, можно, но нужны дополнительные усилия.

Можно говорить и о «невписывании» в систему, о том, что знания ребенка могут выходить за предложенные школой образовательные рамки. Так ведь это замечательно! И мне непонятно, что может помешать увлеченному, скажем, биологией школьнику не отвечать на уроке эту же биологию на круглую десятку? Блесни, друг мой, как говорится, продай талант! Школа дает базовые знания, ну так покажи нам вершины!

В реальности все намного грустнее. Не знаем, не учим и не хотим.

Поэтому и не верю я в недо­оцененных троечников: не может будущий великий математик не знать элементарного «2х2=4». Не может будущий поэт быть не в состоянии выучить «У Лукоморья дуб зеленый…» Не может будущий знаменитый химик не отличить H2O и C2H5OH.

Но они не знают (и не стремятся узнать) во многом потому, что отравлены новомодным «отметка не важна».

Важна! Расскажите об этом детям: хорошая оценка важна! Она показатель способности учиться. Выдержка, любознательность, умение работать в команде, общение и креативность не отражаются в табеле, согласна. Тем не менее, эти черты характера позволяют получать хорошие отметки.

И не обманывайте себя, утверждая, что отличники никогда не добьются успеха в жизни! Добиваются, и многие. Оценки важны для престижного вуза или колледжа. Хотите вы того или нет, но именно они будут показателями еще на стадии подачи документов. О рейтингах и проходном балле слышали?

Внимание на успеваемость обращают и в аспирантуре, и во многих успешных корпорациях. В первую очередь международных. Когда на ограниченные места претендуют тысячи стажеров, отметки становятся простым и понятным критерием.

И отметьте себе: школьный аттестат останется с вами на всю жизнь, исправить его невозможно. И даже если на пути замаячит желание получить высшее образование, то пожизненно низкий средний балл станет преградой.

Да, успешные люди не всегда были отличниками.

Но не потому ли мы так часто говорим о троечниках, добившихся успеха, что они – исключение из правил?