Жизнь, сотканная из сожалений

Когда пытаешься проанализировать случившееся и найти себе какое-то оправдание, время убегает не просто куда-то прочь, оно утекает от нас, оставляя только пустоту, которую уже ничем не заполнить. Все. Вы потеряли возможность поговорить со старым другом, выяснить, что между вами произошло, или сходить на концерт любимой группы – коллектив распался. Вход в прошлое запрещен, наблюдайте за тем, что осталось.

Сначала посмотрите, потом пожалеете, а спустя еще год незавершенный пункт и вовсе захочется вычеркнуть из полного списка. Только пустота останется, грейся воспоминаниями. Помни: вход запрещен.

И сколько же их, утраченных возможностей! Съездить лишний раз к родственникам, побыть рядом с любимым человеком чуть дольше, отложить все дела и отправиться в поездку, купить новую книгу на практически последние деньги за полторы недели до стипендии. И вот, когда момент уже упущен, быстро приходит осознание чего-то потерянного. Однако сожаление – это еще одна форма упущения.

Вокруг нас всегда много неуверенности в том, что нам действительно нужно. А самое важное иногда просто остается без внимания, потому что «у меня не получится», «я не смогу», «я не потяну», «я не настолько умен, талантлив, образован». А самое страшное, что у многих с детства тянется страшная лента нереализованных планов, на которой написано «лучше промолчи, не высовывайся, не привлекай внимание, выше головы не прыгнешь». За свои недолгие двадцать два годика я поняла: прыгнешь, еще как. Только это при условии, если перестанешь бояться. И сожалеть.

Сожаление вообще штука очень забавная. Пока вы тратите время на сожаления, мимо проносятся возможности и события. И уже чуть позже вы будете сожалеть о них. И так целую жизнь, пока она не закончится. И что же вы планируете делать на смертном одре? Ах да, точно, снова сожалеть.

Чаще всего, чтобы стать счастливым, приходится чем-то жертвовать и идти на риск, зная, что финал может быть не самым хорошим. Но в основе даже маленькой победы лежит вера в свои силы, свои чувства, себя. И чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь в этом. Сначала пары не создают семьи, потому что кто-то из партнеров начинает сомневаться в себе или не верит в будущее со своим человеком. Люди расходятся, а спустя десяток лет собирают добрую коллекцию из сожалений. Вернуть что-то сложно, иногда это вообще становится невозможным. И винить-то некого. Как гласит цитата из одного старого американского фильма, «свобода в том, чтобы не пришлось о чем-то сожалеть».

Вот вам простой совет от «зеленой и ничего не понимающей»: живите так, чтобы, если вдруг наступит конец света, вам не пришлось подбирать огромный список из сожалений и нереализованных возможностей. Есть там в конце тоннеля свет или нет, пусть ваша жизнь будет настолько яркой, чтобы не нуждаться в солнце.