Я оставила спорт ради других результатов

Сейчас мне шестнадцать, я закончила десятый класс, а в одиннадцатый перешла учиться в новую школу. Многие спортсмены бросают заниматься профессиональным спортом из-за депрессии, семьи или травмы. Моя жизнь сложилась так, что большой спорт я оставляю. Сегодня мне еще тяжело об этом говорить, но я не перестаю надеяться на лучшее. Думаю, в любой момент у человека есть право свернуть с беговой дорожки, остановиться и перестать двигаться «по кругу». Это нормально для моего возраста – уйти, осознать, что лучше заняться чем-то еще, попробовать себя в чем-то новом. А вдруг? Пусть и нелегко, но лучше раньше отрезать все пути – еще не так мучительно.

Все, что ни делается, к лучшему. Я получила ценный жизненный урок.

Есть преподаватели из училища, которых я никогда не забуду, всегда буду вспоминать с теплотой. Я хочу сказать: самое главное, когда идешь в профессиональный спорт, – найти тренера-­преподавателя, который будет относиться ко всем одинаково, несмотря на спортивные результаты. Ведь одному спортсмену, чтобы добиться результата, нужно три месяца, другому и трех лет может оказаться мало. Главное – чувствовать себя с преподавателем в надежных руках. Я рада за спортсменов, которые нашли такого человека, и благодарна тренерам, которые могут поддержать и понять своих воспитанников. А самое главное – умеют находить общий язык с учениками.

Норвежский вратарь Эспен Бордсен по прозвищу Викинг завершил футбольную карьеру в 26 лет. Поиграв в «Тоттенхэме», «Уотфорде» и «Эвертоне», Бордсен неожиданно заявил, что устал от футбола, «который не удовлетворяет его интеллектуально», и отправился в кругосветное путешествие, продлившееся полтора года. «Многие фанаты спрашивали меня: «Как ты мог бросить футбол?» – рассказывал он. – Я прекрасно провел время в спорте, но, знаете, как это обычно бывает? Ты поиграл в премьер-лиге, поиграл на чемпионате мира. И все, ты сделал это, ты попробовал это на вкус, и интерес пропадает. Так случилось и у меня».

Желаю всем спортсменам сил, терпения и, конечно, больших побед. Ну а я ни о чем не жалею, ведь, как говорила моя самая лучшая учительница по истории, «когда закрывается одна дверь, открывается другая».

Конечно, я не брошу легкую атлетику, потому что люблю, хочу и буду заниматься спортом. И не обязательно профессионально. Я поняла, что большой спорт – это не всегда здоровье. Это конкуренция, это тяжелый труд, это стремление к идеалу.

Сегодня я осознаю, что стремление к идеалу не равно счастье. И буду искать себя и свое призвание дальше.

Быть мамой нелегко, но так прекрасно. Мы все понимаем, как важно воспитать ребенка достойным, уверенным человеком, который любит родителей и Родину, с уважением и заботой относится к окружающему миру. Мама дарит семье любовь и нежность, поддержит в трудную минуту и искренне порадуется даже самому маленькому успеху. Возле мамы всегда тепло, уютно и светло. И неважно, сколько тебе лет: если мама рядом, для нее ты остаешься ребенком в любом возрасте. Берегите любимых мамочек! Пусть у них будет больше поводов для улыбок и больше солнечных дней! Здоровья крепкого, счастья, понимания и приятных сюрпризов!

В преддверии Дня матери четыре бобруйчанки – Татьяна Галушко, Валентина Домород, Алла Кузиева, Олеся Чалапан – награждены орденом Матери. Сегодня эти многодетные мамы расскажут о своих семьях, поделятся секретами воспитания и праздничным настроением.