Уж не знаю почему, но те, кто занимается сетевым маркетингом, считают своим долгом не просто пропагандировать определенный товар, а преподнести это как величайшее благо, с помощью которого можно обрести истинное призвание. Да, эти люди действительно убеждены, что сетевой маркетинг – единственно правильный и верный путь. А если ты этого не понимаешь, то полный лузер, бездарно прожигающий жизнь. Эти люди одержимы миссией «вытащить» человека из болота, в котором он якобы находится. Но ведь вариантов личностного развития тьма тьмущая, и каждый для себя волен выбрать что-то свое. Это же очевидно. Но только не для «сетевиков». Они словно живут в своем замкнутом мире, их мышление сужается, и они начинают мыслить определенными категориями. По крайней мере, общаясь с ними, создается именно такое впечатление. Скажу прямо: это ужасно отталкивает. Я вообще не понимаю, как можно что-то преподносить как истину в последней инстанции. Ведь в этом мире все относительно – это то, что постигаешь в процессе жизни. Я плохо воспринимаю, когда мне активно что-то пытаются навязать, будь то товар или какие-то услуги. Я отношусь к той категории людей, что, если мне что-то будет нужно, сама это найду, без агрессивного напора.

К сожалению, не секрет, что в сетевом маркетинге порой используются методы манипуляции сознанием. Однажды мне довелось поработать консультантом в одной из компаний, которая по сути осуществляет деятельность по принципу многоуровневого маркетинга, реализуя лечебное оборудование.

Руководители не скрывали, что обучались методам нейролингвистического программирования, которые они применяли в свой работе с клиентами.

Как это выглядело на практике? Да очень просто. Посетителям салона внушалось, что без этого оборудования жизнь неполноценна и лишь с его приобретением она заиграет всевозможными красками, а клиенты обретут заветные здоровье и долголетие. Рассказывались различные страшилки о том, что будет с их организмом в случае, если они не воспользуются возможностью приобрести товар. При том что оборудование дорогостоящее и рассчитано, скорее, не на простого обывателя. Людей, зачастую пенсионеров, побуждали брать кредиты, залезать в долги, мотивируя это благой целью. Можно сказать, что консультанты бесцеремонно «лезли в карман» к посетителям. Если продажи шли плохо, работников обвиняли в том, что они недоходчиво доносят информацию и недостаточно мотивируют клиентов на покупки. Такая вот манипуляция чувством вины. Впрочем, с подобным можно столкнуться в самых разных компаниях.

Нет, сейчас я вовсе не пытаюсь дискредитировать сетевой маркетинг. Каждому в этой жизни свое. Просто, прежде чем заняться этим видом деятельнос­ти, наверное, стоит узнать обо всех подводных камнях, которых здесь очень много, и решить для себя, подходит ли это именно вам. Чтобы потом не разочароваться. Что точно не нужно делать? Никогда не приобретайте товар, если он вам не нужен или вы не можете его реализовать. Не сотрудничайте с сетевой компанией, если вам не нравится продукция и тем более если она сомнительного качества. Помните, что многоуровневый маркетинг – система продаж и ее можно использовать как для легального бизнеса, так и для мошенничества. Продавать косметику, пищевые добавки или страховки абсолютно законно, если косметика не бракованная, БАДы – не вредные, а условия страховки не нарушают законодательство. Не забывайте, что легких путей к деньгам в принципе нет, везде есть какие-то проблемы и сложности. Ну и наконец: не становитесь гуру, владеющими истиной в последней инстанции, помните, что мир многообразен и тот товар, который вы продвигаете, – всего лишь песчинка в многовариантном пространстве жизни.