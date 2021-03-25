Возвращаемся к истокам

Прошлый год оказался поистине «найвисокоснейшим» с огромным набором сюрпризов. Годом, подорвавшим психику многих. Годом, опробовавшим каждого из нас за зуб. Об кого-то он сломался, кого-то сломал. Так или иначе, 2020-й просветил нас, как на рентгене, заставил задуматься глубоко о многих вещах, переосмыслить свои жизни, их суть и смысл.

Уже чуть больше года мы живем в режиме «ковид-движения». Мы научились прислушиваться и нервно вздрагивать, когда кто-то рядом ненароком чихнул или закашлял: инстинкт самосохранения задавить почти невозможно, он в подсознании.

Откуда взялось сие чудо и почему так быстро обошло стороной сам изначальный эпицентр – Китай? Об этом можно только догадываться и переваривать в голове различные теории заговоров и предположения, но пока это все не более чем измышления, вероятно, правду мы никогда не узнаем... Миллионы смертей по всему миру, осложнения, замученные круглосуточной работой медики, парализованная бесчисленными локдаунами спокойная жизнь Старого и Нового света, бесконечное сидение в 4 стенах и ожидание свободы. Только вот в беднейших странах мира не особо заметили пандемию – люди там и так умирают от голода и болезней миллионами, ковид там лишь только встал в длинную очередь за людскими душами… Вы заметили, что все новости по коронавирусу были посвящены США, ЕС, немного России, Японии и другим важным странам? А как там Африка? Куба, Ямайка, Йемен, Сирия? Как будто «корона» обошла их стороной. Да нет, просто мир не интересуют жизни людей из другой вселенной, бедной и неперспективной.

Но не все так плохо! Зато выбросы всякой гадости в атмосферу снизились в разы, животный и растительный мир начал восстанавливаться, рыбы даже стало больше: меньше потреб­ления – больше жизни. Друг из Бельгии показал фотки – возле дома было грязное и почти безжизненное озеро, за время пандемии и локдауна оно стало ярко голубым, как море, и в нем появилась жизнь… Чем плохо? На Земле более 7,5 млрд людей, многовато для маленькой голубой планеты, поэтому Земля старается иногда сдерживать нашу популяцию – и так ведь все загадили, а до Марса очень далеко, но и там скоро начнем…

Конечно, лучше всего пришлось фирмам и предприятиям, занимающимся ритуальными услугами – во всем мире и во всех странах этот бизнес показал необычайный рост. Кому «корона» беда, а кому и манна небесная. Не зарастет сюда народная тропа…

У нас тоже можно отметить массу плюсов. Например, белорусы снова повернулись лицом к земле и к истокам – во время пандемии дачные участки стали расходиться как горячие пирожки, в то время как спрос на городские квартиры просто рухнул практически во всех городах.

Куда бежать от злобной заразы и кашляющих попутчиков, коллег? Конечно, к истокам, на природу. Грядки, огород, хозяйство – все поняли, что продовольственная и личная безопасность – дело собственных рук, чистых, вымытых и продезинфицированных.

Многие из нас вспомнили о старых заброшенных дедовских домах в деревнях и принялись их реанимировать. «Обнаружили», что бульба растет не на дереве, а яйцо появляется не из лотка изначально. Прекрасно ведь. А еще во время самоизоляций мы научились общаться с близкими, играть с детьми, придумывать себе интересные занятия, воскресили забытые хобби. Так что не все так плохо. Может, иногда и полезно всем встряхнуться, проснуться от своего затяжного мещанского сна и оглянуться вокруг, на­учиться ценить то, что у нас есть. Любая проблема – это одновременно и возможность, главное – вывернуть ее на­изнанку и использовать в своих целях, тогда уж прорвемся в любой ситуации и станем сильнее. Но дай бог, чтобы мы приходили ко всему этому без потерь.

Берегите себя и близких.