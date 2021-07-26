Война за нормальность

С фотографии на меня смотрит нечто в приталенной женской юбке и блузке, черных колготках и остроносых модных туфлях. На руках его – кольца, в ушах – серьги, а на лице – вызывающий макияж. Довершает картину кокетливо повязанная на шее желтая лента. Бррр! Толерантненько!

Решаю погуглить это чудо природы и натыкаюсь на множество статей с правильными мыслями, а в комментариях под ними люди недовольны. Недовольны на всех языках мира! Хорошие новости: американцы, судя по комментариям под фото, возмущены не меньше нашего. Мир катится в пропасть – причитают они, воздевая руки к небу. Но возникает главный вопрос: почему эти перверты (люди, страдающие сексуальными отклонениями от нормы) так любят всколыхнуть общество, так любят спровоцировать большинство? Зачем им это: навлекать на себя гнев общественности, становиться ее достоянием. Казалось бы, живи себе спокойно, никого не трогай в нормальном мире. На самом деле, вполне понятно и очевидно, что под прицелом их «выстрелов» не взрослое население, которое за годы жизни сформировало критическое мышление и умеет отличать болезнь от здравия.

Идет битва за изменение психического состояния подрастающего поколения, которое принимает за норму то, что видит здесь и сейчас. Мы, взрослые, воспитывались в классической системе ценностей, а потому всегда остро реагируем на любой дефект, потому что наш менталитет позволяет вычислить сбой и сигнализирует об ошибке. То, что происходит сейчас по всему мира – самая настоящая ошибка, и каждый, у кого в запасе есть несколько десятков единиц IQ, знает, что такое норма. Даже если тетенька в очках с экрана телевизора 100 раз повторит, что мужчина в женское одежде – норма, ничего не изменится.

Дети же, позволю себе скатиться в банальность, – как губка: постоянно «сканируют» мир вокруг себя, давая оценку «приемлемо/неприемлемо» увиденному, чтобы следовать примеру или не следовать ему. А на выбор в большинстве случаев влияет тренд. Современные дети теряют четкий ориентир в жизни, поскольку сегодня мир принимает за норму и разрешает буквально все типы отклонений. Для таких детей исчезают базовые понятия о том, кем они собираются быть сами, ведь они ежедневно наблюдают множественные варианты существования в условиях тоталитарной толерантности и не могут делить эти варианты на верные и неверные. Замечательно, что сегодня по-прежнему считают плохим убийство или каннибализм, но посмотрите: уже никто не считает плохим выйти замуж за питона или стать женой дерева во дворе, позволять своему ребенку выбирать пол в 12 или заводить ребенка в однополом браке. Не совсем братские наклонности к братьям нашим меньшим тоже в Европе наказываются – статьей за жестокое обращение с животными, но, упс, никем уже не осуждаются. А все по той причине, что в продвинутом европейском обществе насаждается постулат, что истинная любовь, в какой бы она форме ни была, неприкосновенна.

Месяц за месяцем, день за днем мы проигрываем войну в нормальности, а во всем мире остаются считаные островки покоя и правильных семейных ценностей. Еще в середине XX века большинство из того, чем в прогрессивных «европах» у людей сегодня принято хвалиться, считалось психологическим отклонением, и мне очень жаль, что мировая психиатрия вдруг незаметно выбрала позицию «смолчал – не соврал». Вероятно, струсили перед работодателями и многомиллиардными монстрами различных индустрий, а ведь именно люди в халатах давно должны были обнародовать многочисленные диагнозы первертов и всю информацию о вреде, который наносят они будущему Земли, детям. А протесты общественности, которые не подкреплены веским врачебным словом, подаются как очередная тупость непрогрессивных и отсталых людей, над которыми сегодня принято откровенно глумиться.

Мы проигрываем эту войну за наше будущее, и очень скоро выяснится, что быть обычным, «непрогрессивным и не в тренде» – болезнь.