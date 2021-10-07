Вы что-нибудь слышали о «новой этике»? А это очень распространенное явление, это целое движение, настоящая моральная революция.

Временем рождения в России и Беларуси так называемой «новой этики» стали 2010-е годы. Понятие описывает разноплановые явления, связанные с харрасментом, разнообразными движениями и видами борьбы за свои права. Цель движений – запретить людям поступать не этично в отношении других и вести себя подобающе. Мол, мы зашли слишком далеко, и пора всех поголовно наказывать.

Но на самом деле не существует никакой «новой этики». Это все та же старая как мир этика, просто раньше это называлось «вести себя достойно» и распространялось только на тех, у кого это самое достоинство было. Те, кто словом «достоинство» называл какие-то свои части тела, из этого дискурса исключались, и о них говорили: «Ну что ты от него хочешь, он же…»

Ведь и правда: хватать за попу коллег никогда не было этично. Спать с подчиненными никогда не было нормально. Для седых профессоров совращать первокурсниц никогда не было о’кей. Какая «новая этика»? Почему об этом говорят сейчас так, будто совершили историческое открытие в области запрещенных вещей?

Все, что происходит сейчас, – это банальное проговаривание до того негласных штук. Что присвистывания и сальные шуточки – это не приятно, а оскорбительно, в лучшем случае, и пугающе – в худшем. Что обсуждать телесные недостатки, личную жизнь, копаться в чужом белье – это аморально. Что детей бить нехорошо, в конце концов! Просто раньше казалось, что это как-то… Хм… Очевидно?

Знаете, в крупных аэропортах вроде лондонского Хитроу в туалетах висят таблички на нескольких языках: «Пожалуйста, не мойте ноги в раковине. Пожалуйста, смывайте за собой в туалете. Пожалуйста, не мочитесь на пол». И это кажется немного дико. Ну серьезно, кто все эти люди, которым нужно такие вещи ПОЯСНЯТЬ? И не на остановке автобуса в богом забытой деревне страны третьего мира, а в грандиозных, сверкающих дороговизной престижных аэропортах мира? Все просто: мы приходим к тому, что, если имеешь дело с большими, так сказать, народными массами, разнородными в своем составе, банальные вещи лучше проговорить. Максимально доступно.

Поэтому вся эта «новая этика» и «бесконечные разговоры про харассмент» – это не изобретение морального велосипеда, это вербализация того, что всегда и было нормой.

Простой тест. Если вы правда считаете, что сказать девушке о том, что у нее аппетитная грудь, или ударить по заднице – это не оскорбительно, а такой вполне приемлемый способ «подбодрить», который всегда работал, пока не пришли эти феминистки с леваками и все не испортили, скажите – а вы сделали бы это, если бы рядом находился ее отец? Или ваш начальник? Видите, это никогда не было «нормальным». Просто раньше это было ненаказуемым. А это разные понятия.

Человек, который паркуется на газоне, курит там, где нельзя, или мочится мимо унитаза, как правило, в курсе, что так делать не очень хорошо. Поэтому часто к табличке «не парковаться в клумбах» нужна другая, анекдотичная, – «штраф – лопатой по стеклу». В таких случаях тот же самый человек, который на повышенных тонах вам рассказывал о том, что «да всю жизнь так все делали», внезапно перестает так делать. И проявляет чудеса этической чуткости в понимании собственных поведенческих границ.

Мужчины начинают «фильтровать базар», когда за него можно и «ответить». Профессора резко перестают рассказывать о «любви все возрасты покорны», если второкурсница – дочка высоко сидящего офицера. Присвистывать вслед жене начальника тоже как-то не хочется, правда же?

Кстати, дамы, что это вы делаете такие лица, как будто вас это все не касается?

Скидывать всю работу на безотказного условного Игоря, потому что «ну ты же единственный тут мужчина» как-то меньше тянет, если он еще и единственный сын заведующего отделением. Уни- жать мужа-мямлю и кричать ему, что он мало зарабатывает и ноль в постели, почему-то сподручнее наедине, а не при свекрови, в квартире которой вы живете. Советовать начальнице сбросить пару десятков килограммов и объяснить, что ей нужно замуж и рожать, почему-то не приходит в голову?

В общем, все кристально ясно всем обо всех этических нормах, давайте не прикидываться, поглядывая на «продвинутый» Запад. Только вот есть категория людей, которые вспоминают о них, только если есть ненулевой шанс «отгрести». Вся удивительная новизна «новой этики» заключается в том, что, мол, а давайте со всеми и всегда вести себя так, как будто по умолчанию за них есть кому заступиться.

Для людей, которые и так старались «вести себя достойно», этика никак не изменилась с эпохи Брежнева до эпохи Тиндера. А вот для тех, кто упорно льет на пол, пока никто не видит, появилась поясняющая табличка. И штраф лопатой.