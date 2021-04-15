Любой хочет сохранить надолго отношения, особенно если возникли обоюдные глубокие чувства. Но часто обе стороны совершают ошибки, требуя от половинки то, чего она дать не может или не хочет. При этом не понимая, что имеют дело со сформировавшейся личностью с собственным мнением на все, определенными слабостями (речь все о тех же привычках), семейными традициями и в этой связи отличным воспитанием и еще бог знает с чем.

И недопонимание в основном возникает не из-за того, что один из партнеров до ужаса плохой, а другой до ужаса хороший. Такое, к счастью, встречается в жизни крайне редко, хотя, увы, и отрицать совсем подобное нельзя. Но главное – частям одного целого хочется, чтобы «вторая равная доля» отвечала ЕГО представлениям о том, какой должна быть половинка в семье.

Кто-то почему-то решил, что есть разделение на мужские и женские обязанности, и ни под каким предлогом не хочет помогать в выполнении той или иной работы. Другому кажется, что возиться с появившимся малышом – сугубо материнское дело. Третий не может смириться, что общественная ячейка испытывает нехватку денежных средств, и не собирается останавливаться в пилении по этому поводу супруга (кстати говоря, иногда подобные претензии сейчас предъявляют и представители сильного пола). Некоторые вообще ссылаются на то, что современная техника настолько облегчила бытовую сторону жизни, что глупо обзаводиться второй половинкой, а можно преспокойно себя самостоятельно обслужить.

Но ведь разве семью надо заводить, чтобы получить няньку в виде жены (или наоборот, ведь действительно встречаются ребята, которые отлично готовят, да и вообще руки у них под то заточены, неплохо зарабатывают и так далее)? Главное – найти человека понимающего, имеющего с тобой одинаковые (в глобальном смысле) жизненные устремления и желания, сходящегося с тобой во мнениях по многим поводам. Недаром же Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что «любить – это значит не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении».

Однако самое глупое, что хотят сделать некоторые, – переделать партнера. Да, в мелочах это возможно. Например, вполне по силам избавиться от валяющихся возле кровати носков: не убирайте сами, и в конце концов растущая день ото дня кучка начнет и его раздражать. Или же приучить к четким местам, где лежит нижнее белье, и перестать слышать стандартные для мужчин вопросы о трусах и носках. Не так сложно добиться, чтобы вся использованная посуда не оставалась на столе, а перекочевывала в мойку.

Постепенно, возможно, вымытая она вернется в место хранения – в навесной шкафчик. Конечно, придется пару раз напомнить, может быть, даже чуть повысить тон. И все же, согласитесь, это такие мелочи…

А вот изменить человеческую сущность или попытаться повлиять на взгляды не то что сложнее, это практически невозможно.

К тому же и глупо. Вы бы хотели, чтобы вам навязывали как жить, что делать и как думать? Смею предположить, вряд ли. Так зачем же делать так с другими? Разумеется, иногда хочется прогуляться вечером вдвоем, а не наблюдать, как супруг изучает в интернете интересную ему тему. Было бы неплохо в выходные сходить в кино, но нельзя не понимать, что человек устал за прошедшую рабочую неделю и хочет просто выспаться, поваляться на диване, почитать и так далее. Порой и сам вовсе не горишь желанием идти на кухню готовить. К счастью, иногда можно позволить себе купить готовую еду. Но всегда так поступать не сможешь: во-первых, разоришься, во-вторых, своя еда вкуснее и полезнее. Потому собираешься с силами – и к плите. Скажете, можно иногда и партнера попросить? Пожалуй. А если не умеет?

Получается, главное – найти компромисс, иногда уступить. Не переделывать, а проговаривать проблемы и претензии, мягко влиять. Это, естественно, касается обеих сторон. Иначе ничего путного не получится. Тем более пенять друг на друга нет смысла: вы сами когда-то сделали осознанный выбор…