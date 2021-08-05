Упражнение для красоты

Пенки, патчи, тоники, маски, хайлайтер, праймер… Наверное, при такой косметичке еще нужен шаман с бубном, чтобы точно помогло. Спать только лицом кверху, делать массаж для исчезновения второго подбородка (если с третьим уже разобрались). Ох, мужчины, как же тяжело нам оставаться прекрасными. Столько инструкций, умений, талантов требуется, чтобы блис­тать. Тут мои оппоненты могут припомнить, что мода на естест­венность процветает, и станут рисовать воображением русскую косу, коромысло через плечи и сарафан в пол. И таки да, есть девчонки, что считают себя последователями бодипозитива. В еде не ограничивают, волосы не красят в фиолетовый, синяки под глазами тоналкой не замазывают. Вот эти лагеря девиц косо смотрят друг на друга. Каждая не понимает стиля жизни другой. Но все ведь стремятся к красоте, не правда ли? Однако у кого маска на лице? У той, что накрашена, или той, что принципиально краситься не желает? Или у нашей сорокалетней несмеяны?

Разобраться в женской красоте мне однажды помог разговор с тайским трансвеститом (они там называются катои). Занесло меня в эту страну довольно давно и ненадолго. О, это был забавный диалог: ломаный английский и жесты, но его/ее глаза поведали мне о большем, чем речь. Дело в том, что по мнению тайцев женщина от рождения прекрасна и только она чиста и благословенна…Как-то так и было сказано. Мужчина с грудью окинул меня восхищенным взглядом с легкой ноткой зависти. Мне-то было всего лет пятнадцать, а разговор шел серьезный и с языковыми барьерами. Недословный, но перевод: «Многим необязательно краситься, вы прекрасны от природы. Ты красива и юна, просто оттого что ты женщина. Любая женская фигура красива. А у нас самая опасная и дорогостоящая операция – убрать кадык. Мы все равно порой далеки от женского идеала». Но чего еще не хватает тайским катои для достижения мечты, как думаете? Характера, наверное, духа, женственности в конце концов. Они застряли меж двух полов. Перспективы материнства или отцовства смутные, счастье обрести родственную душу малы. Они застряли на материальном: грудь, попа, кадык… Но женщина – это не только внешность и молодость. Многие дамы забывают об этом. Не стоит все же истерики лишняя морщинка – она напоминание о том, что уже есть что вспомнить.

Что уж там говорить, я улыбнулась этому женскому мужчине, не пожалев о том, что когда-нибудь у меня появятся морщины. А потом мне стало немного грустно, что культура страны свела некоторых мужчин с ума. Все-таки стоит помнить, что все мы, люди, прекрасны. Веселые и занудные, мужчины и женщины, любой религии и моральных убеждений. И каждый просто обязан искать свое счас­тье, выбирая профессию, цвет волос, объемы талии и бедер. Нет, я не толерантна к таким людям, нисколько. Я не желаю, чтобы у меня во дворе поселились такие соседи, я искренне считаю, что это проявления ненормальности. Но почему-то тогда, будучи подростком, я испытала сострадание, приняла разговор как знак, что мои растянутые джинсы, черная футболка должны хотя бы иногда сменять платьица, туфельки и, конечно же, улыбка.

Вернемся к нашей странной женщине-неулыбашке. Как вообще кто-то согласился на свадьбу с этой особой, которая не проявляла самых теплых человеческих эмоций на столь важном торжест­ве? Что, она сквозь зубы цедила: «Я так счастлива, дорогой. Это лучший день в моей жизни»? Не у всех бывают удачные свадьбы, но мужчина подписался на жизнь без согревающих душу эмоций. Я не могу гарантировать, что прочитанная мною история правда, но ведь действительно мы все можем немного переборщить со способами достижения целей, связанных с красотой и молодос­тью. Кто-то ведь навязал нам, что морщины (которые все равно появятся у всех) отвратительны. Почему-то сегодня старым быть стыдно, немодно и бесперспективно.

Мы ничегошеньки не можем поделать со временем. Так почему бы нам не проживать жизнь, немного любя себя, свои метаморфозы. Красоту в человеке отыскать гораздо легче, когда он не обременен телесными рамками в модной одежде. Да, можно делать омолаживающие маски и краситься. Да, не лишним будут и пробежка, пилатес или плавание. Но важно при этом получать кайф и улыбаться, даже отражению в зеркале. Иначе для чего все это?