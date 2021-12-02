Михаил КУЛЕШОВ, журналист
Танцы на костях
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Как-то не так давно актриса и телеведущая Мария Шукшина сказала, что современные ток-шоу, которыми буквально напичкано доступное телевидение, следовало бы незамедлительно закрыть. И это на самом деле правильная, серьезная вещь. Однако отнеслись к ней как к еще одному информационному писку в медиагуле миллионов новостей и инфоповодов. Но откровенно: сохранить здравый смысл людей, их душевное равновесие можно, только действительно закрыв эти отвратные передачи, основная цель которых – выставить на всеобщее обозрение самые мерзкие, неприглядные человеческие черты.
В свое время футбольный тренер Анатолий Бышовец изрек: «Нет предела человеческой мерзости». Да, особенно, если перед тобой уже не люди, а акулы хайпа. Они хотят поднимать рейтинги, они хотят ковать «бабло» — раскаленное, огненное, как геенна, и им совершенно плевать, на ком его ковать: надо – возьмут интервью у скопинского маньяка, нужно – затопчут ногами светлую память любого, даже самого лучезарного человека.
Помню, как умер великий актер Николай Караченцов. Большая жизнь, нелегкая смерть. И надо бы по-хорошему проводить его в последний путь, почтить светлую память. Если не добрые слова говорить (нет святых людей, я понимаю), то хотя бы не лить грязь. Только не получилось.
Как только умер Караченцов, ему устроили «проводы» на телевидении. Странная вдова, пьющая шампанское. Сальные истории.
Омерзительные подробности. Но и этого оказалось мало: прошло чуть больше месяца, и в «Пусть говорят» решили обсудить любовниц Караченцова. Первый канал, прайм-тайм. Не знаю, каким человеком он был и сколько имел любовниц (и имел ли их вообще), но это неважно на самом деле. Ведь есть уважение, есть память, есть честь. Но беда в том, что продюсеры всех этих ток-шоу не знают таких слов. Они вычеркнули их, заодно растворив в кислоте совесть. Превратились в жирных могильных червей, которые лезут и лезут под крышки гробов.
Дело ведь не только в Караченцове – он не один такой. Суть в том, что за федеральные деньги в прайм-тайм раз за разом уничижаются народные достоинство и память. Мракобесные ведущие и гости топчутся на могилах наших героев, предков и получают от этого кайф и деньги. Пару дней назад умер Градский: вскоре ждите очередного потока помоев на легендарного музыканта, поэта, певца.
Российское телевидение стремительно деградирует, и если раньше кубик с голубым экраном действительно был магнитом для семейных встреч, то сегодня... Такое ощущение, что в современных ток-шоу нам намеренно показывают образ скота, снова и снова. Чтобы вдалбливать, как сваю: нет нормальных людей, а на их фоне мы не просто ничего, а ого-го... Вы сомневаетесь? Мы вам докажем, только не переключайте канал.
В больнице вам делает укол медсестра – чистая Ася, типаж тургеневской девушки. Она воспитывает ребенка, живет с мужем, но еще она старается помочь больным не только физически, но и духовно. Лишний раз накроет одеялом, скажет доброе слово, проявит заботу. Пациенты, особенно пожилые люди, ее обожают. А медсестра — ее зовут Оля — говорит с ними, успокаивает, приносит еду, чай. Помогает. Таких девушек, таких Ась и Оль, в той России тысячи. Но вам никогда не расскажут об этом. Ни Малахов, ни «Мужское и женское» не пригласят их в эфир, забитый дамами пониженной социальной ответственности и хабалками. Потому что нельзя говорить, показывать, что есть нормальные люди, добрые, порядочные, отзывчивые. Ведь это не рейтингово, не прибыльно и не хайпово. Нормальным людям нет места на российском телевидении.
Для чего показывать медсестру, если выйдет очередная условная Боня, ругнется матом, покажет грудь, скажет мерзость? Будьте как она, но не как медсестра. Потому что медсестер не показывают в прайм-тайм. А вот ****** и хабалкам там самое место.
Современное российское телевидение, построенное на лжи, провокации и обнажении самых мерзких человеческих качеств, есть место, где воспитывают ненависть к другому, к другим – к нормальным людям, тем, кто еще сохраняет признаки человечности. Их не должно быть ни на экране, ни вне его.
Мне пришлось провести один вечер рядом с телевизором. В прайм-тайм.
Стало не просто тошно, нет. С экрана, с площадок ток-шоу и из передач распространяется трупный яд, умерщвляющий плоть и душу. Это шабаш кощунников, еретиков и мерзавцев, которые оскверняют нашу память, скачут на костях великих людей, символов эпохи, с которыми мы вместе росли и становились настоящими людьми.
Когда через неделю-другую вам предложат покопаться в нижнем белье Градского, выключите телевизор. Пусть он ассоциируется у вас с песней «Как молоды мы были», а не с количеством любовниц и внебрачных детей.