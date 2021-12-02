Танцы на костях

В свое время футбольный тренер Анатолий Бышовец изрек: «Нет предела человеческой мерзости». Да, особенно, если перед тобой уже не люди, а акулы хайпа. Они хотят поднимать рейтинги, они хотят ковать «бабло» — раскаленное, огненное, как геенна, и им совершенно плевать, на ком его ковать: надо – возьмут интервью у скопинского маньяка, нужно – затопчут ногами светлую память любого, даже самого лучезарного человека.

Помню, как умер великий актер Николай Караченцов. Большая жизнь, нелегкая смерть. И надо бы по-хорошему проводить его в последний путь, почтить светлую память. Если не добрые слова говорить (нет святых людей, я понимаю), то хотя бы не лить грязь. Только не получилось.

Как только умер Караченцов, ему устроили «проводы» на телевидении. Странная вдова, пьющая шампанское. Сальные истории.

Омерзительные подробности. Но и этого оказалось мало: прошло чуть больше месяца, и в «Пусть говорят» решили обсудить любовниц Караченцова. Первый канал, прайм-тайм. Не знаю, каким человеком он был и сколько имел любовниц (и имел ли их вообще), но это неважно на самом деле. Ведь есть уважение, есть память, есть честь. Но беда в том, что продюсеры всех этих ток-шоу не знают таких слов. Они вычеркнули их, заодно растворив в кислоте совесть. Превратились в жирных могильных червей, которые лезут и лезут под крышки гробов.

Дело ведь не только в Караченцове – он не один такой. Суть в том, что за федеральные деньги в прайм-тайм раз за разом уничижаются народные достоинство и память. Мракобесные ведущие и гости топчутся на могилах наших героев, предков и получают от этого кайф и деньги. Пару дней назад умер Градский: вскоре ждите очередного потока помоев на легендарного музыканта, поэта, певца.

Российское телевидение стремительно деградирует, и если раньше кубик с голубым экраном действительно был магнитом для семейных встреч, то сегодня... Такое ощущение, что в современных ток-шоу нам намеренно показывают образ скота, снова и снова. Чтобы вдалбливать, как сваю: нет нормальных людей, а на их фоне мы не просто ничего, а ого-го... Вы сомневаетесь? Мы вам докажем, только не переключайте канал.

В больнице вам делает укол медсестра – чистая Ася, типаж тургеневской девушки. Она воспитывает ребенка, живет с мужем, но еще она старается помочь больным не только физически, но и духовно. Лишний раз накроет одеялом, скажет доброе слово, проявит заботу. Пациенты, особенно пожилые люди, ее обожают. А медсестра — ее зовут Оля — говорит с ними, успокаивает, приносит еду, чай. Помогает. Таких девушек, таких Ась и Оль, в той России тысячи. Но вам никогда не расскажут об этом. Ни Малахов, ни «Мужское и женское» не пригласят их в эфир, забитый дамами пониженной социальной ответственности и хабалками. Потому что нельзя говорить, показывать, что есть нормальные люди, добрые, порядочные, отзывчивые. Ведь это не рейтингово, не прибыльно и не хайпово. Нормальным людям нет места на российском телевидении.

Для чего показывать медсест­ру, если выйдет очередная условная Боня, ругнется матом, покажет грудь, скажет мерзость? Будьте как она, но не как медсестра. Потому что медсестер не показывают в прайм-тайм. А вот ****** и хабалкам там самое ­место.

Современное российское телевидение, построенное на лжи, провокации и обнажении самых мерзких человеческих качеств, есть место, где воспитывают ненависть к другому, к другим – к нормальным людям, тем, кто еще сохраняет признаки человечности. Их не должно быть ни на экране, ни вне его.

Мне пришлось провести один вечер рядом с телевизором. В прайм-тайм.

Стало не просто тошно, нет. С экрана, с площадок ток-шоу и из передач распространяется трупный яд, умерщвляющий плоть и душу. Это шабаш кощунников, еретиков и мерзавцев, которые оскверняют нашу память, скачут на костях великих людей, символов эпохи, с которыми мы вмес­те росли и становились насто­ящими людьми.

Когда через неделю-другую вам предложат покопаться в нижнем белье Градского, выключите телевизор. Пусть он ассоциируется у вас с песней «Как молоды мы были», а не с количеством любовниц и внебрачных детей.