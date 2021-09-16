Семья – это личное

Можно заполнить текстом неизвестное количество страниц о том, что семья – это здорово или наоборот. Можно сколь угодно долго убеждать женщин и мужчин, не обремененных детьми, что топот миленьких и родных ножек – это прекрасно, а плевание кашей лучше любого юмористического шоу. Однако ваниль в сторону. Хорошо с детьми или плохо, решает каждый сам, каждый выбирает свой состав семьи, количество детей, матерей и отцов, бабушек и дедушек. Хотелось бы в нескольких предложениях просто попросить перестать всех остальных усиленно совать свои носы в дела семьи или тянуть свои ручки, чтобы «ухватить», «забрать к себе», «дать конфетку» маленькому счастью семейной пары.

Избитая фраза о том, что семья – ячейка общества, всегда останется актуальной. Да, они в обществе, они ходят вместе по улицам города, но это не значит, что эта самая ячейка в этот момент не имеет своих границ и открыта для всякого рода прикосновений или советов. Решать, достойны ли ребенок и родитель друг друга, могут они сами и органы опеки, как считаете? Семья может активно участвовать в городских конкурсах, рассказывать о своем быте, спрашивать совет у окружающих и друзей по желанию, вести блоги в интернете. Но, согласитесь, маме капризничающего чада не до объяснений чужим тетям причины его поведения, особенно в очереди за продуктами. Ребенок может хотеть кататься на машинке, смотреть мультики, гулять во дворе, он просто устал или расстроен, но ему сейчас нужно с мамой отстоять очередь. Для некоторых это смерти подобно, а с эмоциями мозг еще не справляется.

Тетям и даже иногда терпеливым дядям тяжело переносить стенания малолетки. Начинаются замечания, вопросы и предложения. Все они адресованы маме. Хорошо, если мама со своими эмоциями справляется и просто игнорирует или вежливо отвечает обществу, но, согласитесь, она не обязана этого делать. Тем более что оригинальностью пассажи в сторону мамы и чада не отличаются. Нет таких правил, что в очереди все должны стоять ровно и молчать или с детьми ее стоять нельзя. Да, от ее семьи много шума, но не меньше, чем от крикливого дяденьки за соседней кассой, которого продавец вроде как обсчитала. Там все свидетели молчат и ждут, как и на улице, услышав ругань пары, лишь ускоряют шаг. С ребенком хочется говорить, ему хочется сделать замечание, но никто не торопится делать замечания взрослым людям – они могут ответить. Может быть, это белорусский или даже советский менталитет, когда ребенок семьи – ребенок общества или что-то вроде чужих детей не бывает.

Особенно досужие – женщины 50+. У них свои дети выросли, поэтому хочется ущипнуть или потискать малявку. А для ребенка это незнакомый и подозрительный человек, он ему своим хватанием за руку или приглашением взять конфетку может нанести психологическую травму. Особенно для маленького ребенка общение с чужими людьми – стресс. Это сравнимо с тем, как если бы к этой тете подошел незнакомый мужчина и вдруг ее обнял бы, ущипнул за щечку и предложил конфетку. Учтите, дорогие прохожие, ребенок – тоже личность, не стоит преуменьшать ее значимость, глядя на возраст.

Давать советы по воспитанию, питанию и одежде, внешнему виду матери или отца – еще одна отличительная странность посторонних. Если в декрете папа, это до сих пор может вызвать резонанс в обществе. Ребенка бьют, ругают? Какой ужас! Ребенка не бьют и не ругают? Опять-таки, какой ужас! Я не говорю о полном молчании при виде семьи. Если нравится кто-то, можно просто спокойно сделать комплимент, но не протягивайте конфеты или руки. А теперь об обратной стороне медали. Мамочки и папочки, не стоит рявкать цербером на каждого старичка, у кого умилительность зашкаливает. Можно вежливо ответить, если вдруг вашего ребенка тянут за руку, что кто-то неудачно шутит и родитель ни за что не отдаст малыша. Понимаете, часто в семье старики бывают покинуты. Их не слушают, им перестают подчиняться из-за возраста, особенностей характера…

Лучше позвоните сегодня своей семье, маме например, и спросите, как у нее дела. Это тоже ваш родственник, ваша семья, ваше личное. И возможно, тогда этот человек будет согрет семейным теплом и не потянется к другой семье. Максимум – сделает комплимент красивому ребенку или улыбнется ему